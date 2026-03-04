صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف مہم ،جرائم کی شرح میں کمی ریکارڈ

  • سرگودھا
جرائم پیشہ عناصر کیخلاف مہم ،جرائم کی شرح میں کمی ریکارڈ

قتل کے واقعات میں 34 فیصد ، رابری کی وارداتوں میں 52 فیصد کمی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا محمد صہیب اشرف کی زیرِ قیادت سرگودھا پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے ۔ موثر کارروائیوں اور جدید پولیسنگ کے نتیجے میں ضلع بھر میں جرائم کی شرح میں نمایاں حد تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے ، جو کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے ایک بڑی کامیابی ہے ۔ڈی پی او محمد صہیب اشرف کی وضع کردہ خصوصی حکمت عملی کی بدولت مختلف سنگین جرائم میں گزشتہ سال کے اسی دورانیہ کی نسبت قتل کے واقعات میں 34 فیصد کمی، رابری کی وارداتوں میں 52 فیصد کمی، نقب زنی کی وارداتوں میں 25 فیصد کمی، موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں 55 فیصد کمی اور مویشی چوری کی وارداتوں 33 فیصد کمی عمل میں لائی گئی ہے ، جرائم کی شرح میں یہ نمایاں کمی سرگودھا پولیس کی دن رات کی محنت، فیلڈ فورس کی بروقت متحرک موجودگی اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔ ڈی پی او سرگودھا نے چارج سنبھالتے ہی ہاٹ اسپاٹس کی نشاندہی، پیٹرولنگ نظام کی بہتری اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کو ترجیح دی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی الیون میں خواتین کیلئے خصوصی رمضان سہولت بازار میں سٹالز قائم

علیم خان سے تاجک سفیر کی ملاقات، تجارتی راہداریوں پر غور

گرین یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام،طلبہ کو ماحولیاتی خواندگی بارے آگاہی ہے، کمشنر

ایران کی سالمیت پر حملہ اُمت مسلمہ کے لئے لمحہ فکریہ ، راغب نعیمی

ہولی معاشرے میں محبت، رواداری اور ہم آہنگی کے فروغ کی علامت ،سیدال خان

سیف سٹی کیمروں کی مانیٹرنگ ،شہریوں کو تحفظ دیا جائے، آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی