صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واں بھچراں موٹرسائیکل کی ٹکر لگنے سے 6 سالہ بچہ جاں بحق

  • سرگودھا
واں بھچراں موٹرسائیکل کی ٹکر لگنے سے 6 سالہ بچہ جاں بحق

جاں بحق بچہ جماعت اسلامی کے رہنما عبدالمالک بھچر کا 6 سالہ بیٹا تھا

واں بھچراں(نمائندہ دنیا ) واں بھچراں جہاز چوک کے قریب تیز رفتار موٹرسائیکل کی ٹکر لگنے سے 6 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ گزشتہ روز جہاز چوک واں بھچراں کے قریب میانوالی سرگودہا روڈ پر ایک تیز رفتار موٹرسائیکل سوار نے معصوم بچے کو بری طرح ٹکر مار دی جس سے جماعت اسلامی کے راہنما عبدالمالک بھچر طاہر خیل کا 6 سالہ بیٹا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا بتایا گیا کہ سڑک پر مزدہ ٹرک کھڑا تھا اور میانوالی سائیڈ سے آتے تیز رفتار موٹرسائیکل نے سڑک کراسنگ کے دوران بری طرح بچے کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں 6 سالا بچہ عبدالاحد موقع پر ہی دم توڑ گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹیوب ویلز کی پرانی مشینری،پانی کی فراہمی متاثر

52 شہروں میں 67 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنانے کافیصلہ

ٹاسک فورس آن ہیومن رائٹس کااجلاس ، ایجنڈ آئٹمز کاجائزہ

صنعتوں کو سستی و بلا تعطل بجلی کی فراہمی پرغور

فاطمہ میموریل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں وائٹ کوٹ تقریب

مضر صحت سپاری کا کثیر سٹاک ضبط ، مارکیٹ سے ختم

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی