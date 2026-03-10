صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیلتھ اتھارٹی بد انتظامی کا شکار ہو کر مسائل سے دوچار

  • سرگودھا
ہیلتھ اتھارٹی بد انتظامی کا شکار ہو کر مسائل سے دوچار

ہیلتھ اتھارٹی بد انتظامی کا شکار ہو کر مسائل سے دوچار 100سے زائد بنیادی مراکز صحت کے عملہ کے گھربھوت بنگلہ بن گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ہیلتھ اتھارٹی سرگودھا جہاں بد انتظامی کا شکار ہو کر مسائل سے دوچار ہے وہاں ڈسٹرکٹ کے 100سے زائد بنیادی مراکز صحت اور 11 رورل ہیلتھ سنٹر میں ڈاکٹروں و دیگر عملہ کی رہائشگاہیں بھوت بنگلہ کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کروڑوں روپے مالیت سے تیار کی جانے والی یہ سرکاری رہائشگاہیں، ناقص میٹریل اور خستہ کی وجہ سے نا قابل استعمال ہیں۔ متعدد رہائشگاہوں میں سرکاری ادویات و دیگر سامان رکھا گیا ہے ۔ نا مناسب ناقص صفائی و دیکھ بھال کی وجہ سے ان رہائشگاہوں میں رکھی گئی ادویات اکثر خراب ہونے کا خدشہ ہے ۔ ڈی ایچ اے کے ذرائع نے بتایا کہ تا حال فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے عملہ کی تنخواہوں و دیگر ضروریات بھی دستیاب نہیں، جبکہ رہائشگاہوں کی تعمیر و مرمت کیسے ممکن ہو گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نمبردار وں کو جرائم کی روک تھام میں کردار ادا کرنے کا حکم

عیدالفطر شاپنگ سیزن:ٹریفک پولیس کا ٹریفک پلان جاری

ٹو بہ: یومِ شہادت حضرت علیؓ کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

فیصل آباد میں ایک لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر

چنیوٹ:ڈی پی او نے کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے

ڈپٹی کمشنر علی اکبر کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ سہولیات کا جائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس