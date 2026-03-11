صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے سندھ میں کٹاؤ سے آبادی کو شدید خطرات لاحق

  • سرگودھا
دریائے سندھ میں کٹاؤ سے آبادی کو شدید خطرات لاحق

قریبی آبادیوں اور سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین متاثر ہونے کا خدشہ

کندیاں(نمائندہ دنیا)کندیاں نواحی علاقہ کچہ گجرات میلے والی میں دریائے سندھ میں جاری کٹاؤ سے آبادی اور زرعی اراضی کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ۔جس کے پیش نظر اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی بند تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیا ۔مقامی افراد کے مطابق دریائی کٹاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے جس سے قریبی آبادیوں اور سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین متاثر ہونے کا خدشہ ہے اس صورتحال کے پیش نظر اہل علاقہ نے آپس میں چندہ جمع کر کے اب تک ایک کروڑ روپے سے زائد فنڈز اکٹھے کر لئے ہیں اور بند کو مضبوط بنانے کے لیے پتھر لگانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے ۔اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت محدود وسائل کے ساتھ اس اہم کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں تاہم دریائے سندھ کے کٹاؤ کی شدت کے باعث مزید فنڈز اور حکومتی تعاون کی اشد ضرورت ہے ۔علاقہ مکینوں نے سیاسی و سماجی شخصیات اور متعلقہ حکومتی اداروں سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر فنڈز اور وسائل فراہم کیے جائیں ۔تاکہ حفاظتی بند کو مزید مضبوط بنا کر آبادی اور زرعی زمینوں کو دریائی کٹاؤ سے محفوظ بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کے ایچ خورشید عظیم رہنما، اصول پسند سیاستدان تھے ، فیصل راٹھور

معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں خواتین کا اہم کردار، شازیہ رضوان

کفایت شعاری،ایندھن بچت مہم پر عمل کیا جائے، آئی جی موٹر وے

راولپنڈی، پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ورکشاپ، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ، ایس ایس پی آپریشنز

یومِ حضرت علی، مجالس کے لیے جامع سکیورٹی پلان ترتیب

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی