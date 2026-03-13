دہشت گردی کے مقدمہ میں مطلوب3اشتہاری گرفتار

  • سرگودھا
واں بھچراں (نمائندہ دنیا ) تھانہ موسیٰ خیل پولیس کی کاروائی، دہشت گردی کے مقدمہ میں مطلوب 3سال سے روپوش 3ملزم گرفتارکر لئے۔

 ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی ہدایات پر مجرمان اشتہاریوں کیخلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ موسیٰ خیل سب انسپکٹر امیر نواز خان اور انکی ٹیم نے 3سال سے روپوش دہشت گردی کے مقدمہ میں مطلوب تین مجرم اشتہاری عبدالرحمٰن سکنہ موسیٰ خیل، شیر احمد سکنہ موسیٰ خیل اور خان خواص ولد سکنہ مہر شاہ خیلانوالہ کو گرفتار کر لیا جو کہ تھانہ موسیٰ خیل پولیس کو مقدمہ دہشت گردی مقدمہ میں مطلوب تھے ۔ تینوں ملزمان سے مزید تفتیش کی جارہی ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

رؤف کلاسرا
کتابوں میں قید قدیم جنگیں
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پھر ایسا ہی ہو گا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عام آدمی نے ہمیشہ قربانی دی… اب ایلیٹ دیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
قانون و انصاف کا نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک، ایران و عربستان، باہم برادران
امیر حمزہ