صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ڈی ای او سیکنڈری ایجوکیشن کا گورنمنٹ گرلز ہائی سکول بھاگٹانوالہ کا دورہ

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)ڈی ای او سیکنڈری ایجوکیشن اکبر علی نے گزشتہ روز گورنمنٹ گرلز ہائی سکول بھاگٹانوالہ کا اچانک دورہ کیا۔

ڈی ای او سیکنڈری ایجوکیشن نے پرنسپل فرح اطہر کی انتھک محنت کو سراہتے ہوئے سکول کو دوسروں کیلئے ایک مثالی ادارہ بنانے پر ان کی تعریف کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھاگٹانوالہ کے اس ادارہ کا شمار ضلع بھر کے بہترین اداروں میں شمار ہوتا ہے جس پر پوری کمیونٹی کو ان پر فخر ہے ۔ آخر میں ڈی ای او سیکنڈری ایجوکیشن نے ان کے شاندار کام، تعلیم کے شعبے سے لگن اور محکمہ تعلیم سے وابستگی پر انہیں مبارکباد دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کتابوں میں قید قدیم جنگیں
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پھر ایسا ہی ہو گا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عام آدمی نے ہمیشہ قربانی دی… اب ایلیٹ دیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
قانون و انصاف کا نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک، ایران و عربستان، باہم برادران
امیر حمزہ