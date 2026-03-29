  • سرگودھا
غیر قانونی سگریٹ بنانیوالی فیکٹری پر چھاپہ، 15 ہزار پیکٹ برآمد

سرگودھا ، مڈھ رانجھا، کوٹ مومن (سٹاف رپورٹر ، نمائندگان دُنیا)پیرا فورس اور ریونیو ٹیم نے مڈھ رانجھا میں کارروائی کرتے ہوئے مقامی برانڈ کے سگریٹ کا بڑا ذخیرہ برآمد کر لیا، جو غیر قانونی طور پر تیار کر کے ذخیرہ کیا جا رہا تھا۔ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چوہدری کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن اختر ملک کی سربراہی میں پیرا فورس، تحصیلدار اور ریونیو ٹیم نے مشترکہ چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران 15 ہزار سے زائد سگریٹ پیکٹس برآمد ہوئے ، جنہیں تحویل میں لے لیا گیا۔ابتدائی تحقیقات کے مطابق سگریٹ بغیر کسی قانونی ڈیوٹی اور ٹیکس کی ادائیگی کے تیار کیے جا رہے تھے ۔ مذکورہ فیکٹری کو بیک وقت پیداواری یونٹ اور گودام کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں تیار شدہ سگریٹ مارکیٹ میں سپلائی کے لیے رکھے گئے تھے ۔انتظامیہ نے موقع پر عمارت کو سیل کر دیا جبکہ ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

ملتان

نئی سیوریج لائن کی تنصیب،واسا کے25ارب مالیتی منصوبے کی منظوری

ڈی سی مظفر گڑھ کی منافع خور مافیا کیخلاف سخت کارروائی کی ہدایت

عوامی جان و مال کی حفاظت پہلی ترجیح، ڈی پی او وہاڑی

ڈی سی کا محکمہ مال کی کارکردگی ، ہسپتال میں سہولتوں کا جائزہ

نامعلوم ملزم کی فائرنگ سے نوجوان شدید زخمی

ملتان پولیس کے شہید نوید اختر اور عبدالملک کایوم شہادت منایا گیا

جنگ بندی‘ہر محاذ پر
غرور کا ایک دور ختم ہو رہا ہے
تیسرے بادشاہ ہم ہیں
پاکستان: عالمی سفارت کاری کا محور
جارحیت جیتے گی یا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟
امریکہ کاڈالر آبنائے ہرمز میں غرق ؟
