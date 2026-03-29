  • سرگودھا
کرائم میٹنگ ، زیرتفتیش مقدمات کی میرٹ پر تکمیل کی ہدایت

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)آر پی او محمد شہزاد آصف خان کی زیر صدارت سیف سٹی کمیٹی روم میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈی پی او محمد صہیب اشرف، ایس پی آر آئی بی اظہر یعقوب، ایس پی آپریشنز سیف سٹی عامر مشتاق، ایس پی انوسٹی گیشن عمران عباس اور مختلف سب ڈویڑنز کے ایس ڈی پی اوز نے شرکت کی۔اجلاس میں تمام سب ڈویڑنز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور زیرتفتیش مقدمات پر پیش رفت کے ساتھ ساتھ جرائم کی روک تھام کے لیے تجاویز پر غور کیا گیا۔آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے ہدایت کی کہ زیرتفتیش مقدمات کو میرٹ پر بروقت یکسو کیا جائے اور جرائم کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف درج مقدمات کی تفتیش کو خامیوں سے پاک بنایا جائے تاکہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دلائی جا سکے ۔انہوں نے بتایا کہ رواں سال سزا یابی کی شرح 62 فیصد تک پہنچ گئی ہے جو گزشتہ سال کے مقابلے میں بہتر ہے ، تاہم اس میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے ۔آر پی او نے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے جاری کریک ڈاؤن کو مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت کی۔

 

ملتان

نئی سیوریج لائن کی تنصیب،واسا کے25ارب مالیتی منصوبے کی منظوری

ڈی سی مظفر گڑھ کی منافع خور مافیا کیخلاف سخت کارروائی کی ہدایت

عوامی جان و مال کی حفاظت پہلی ترجیح، ڈی پی او وہاڑی

ڈی سی کا محکمہ مال کی کارکردگی ، ہسپتال میں سہولتوں کا جائزہ

نامعلوم ملزم کی فائرنگ سے نوجوان شدید زخمی

ملتان پولیس کے شہید نوید اختر اور عبدالملک کایوم شہادت منایا گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنگ بندی‘ہر محاذ پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
غرور کا ایک دور ختم ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تیسرے بادشاہ ہم ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان: عالمی سفارت کاری کا محور
رشید صافی
عمران یعقوب خان
جارحیت جیتے گی یا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
امریکہ کاڈالر آبنائے ہرمز میں غرق ؟
محمد عبداللہ حمید گل