امن و امان کے قیام کیلئے ٹھیکری پہرہ مؤثر بنانے کی ہدایت

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)ایس ایچ او تھانہ بھاگٹانوالہ نے علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے اہم اعلان جاری کر دیا۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی گلیوں اور محلوں میں ٹھکری پہرہ کا مؤثر نظام قائم کریں تاکہ جرائم کی روک تھام ممکن بنائی جا سکے ۔ایس ایچ او کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام مکین اس امر کو یقینی بنائیں کہ جب بھی وہ اپنے گھروں سے باہر جائیں تو گھروں کو خالی چھوڑنے کے بجائے کسی قابلِ اعتماد فرد کے سپرد کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ عوام اور پولیس کے باہمی تعاون سے ہی علاقے میں پائیدار امن قائم کیا جا سکتا ہے ۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع پولیس کو دیں۔ایس ایچ او نے واضح کیا کہ شہریوں کا تعاون ہی علاقے کی حفاظت اور جرائم کے خاتمے کی ضمانت ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

ملتان

فوڈ اتھارٹی کی چھاپہ مار کاروائیاں ، جعلی واٹر فلٹریشن پلانٹ سر بمہر

بارشوں سے گندم کی فصل شدید متاثر: پیداوار میں کمی کا خدشہ

ملتان میں تجدیدی زراعت پر ورکشاپ، ماہرین کی تربیت

ملتان میں مسیحی برادری نے ایسٹر جوش وخروش سے منایا

بارشی موسم میں میپکو فیلڈ سٹاف محتاط انداز میں کام کرے ،کاشف مقبول

راشن کارڈ ایکٹیویشن میں غیر قانونی کٹوتیاں، چار گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر