تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھاگٹانوالہ کی ایمرجنسی میں سہولیات ناکافی

  • سرگودھا
ایمرجنسی وارڈ صرف دو بیڈز تک محدود،لاکھوں مکینوں کے لیے واحد طبی سہارا

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھاگٹانوالہ کی ایمرجنسی سہولیات انتہائی ناکافی ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے ، جہاں ایمرجنسی وارڈ صرف دو بیڈز تک محدود ہے جبکہ یہ ہسپتال درجنوں چکوک کے لاکھوں مکینوں کے لیے واحد طبی سہارا ہے ۔ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً پانچ سو مریض اس ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، جس کے باعث ایمرجنسی پر شدید دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق معمولی حادثات سے لے کر سنگین نوعیت کے کیسز تک، تمام مریضوں کو اسی محدود ایمرجنسی میں لایا جاتا ہے ، جہاں جگہ اور سہولیات کی کمی کے باعث بروقت علاج ممکن نہیں رہتا۔ 

 شہریوں کا کہنا ہے کہ مریضوں کو اکثر سرگودھا منتقل کرنا پڑتا ہے جس سے قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے اور بعض اوقات جان لیوا نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔اہل علاقہ نے وزیر صحت پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھاگٹانوالہ کی ایمرجنسی کو ہنگامی بنیادوں پر وسعت دی جائے اور اسے جدید ٹیکنالوجی اور طبی آلات سے آراستہ کیا جائے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔

 

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد : قربانی کے جانوروں کی 6 عارضی مویشی منڈیاں 349.5 ملین روپے میں نیلام

چیئرمین سی ڈی اے کا گندھارا سٹیزن اینڈ ہیریٹیج کلب کا دورہ کام جلد مکمل کرنیکی ہدایت

علامہ اقبال کی شاعری اور فلسفہ آج بھی قوموں کی رہنمائی کا ذریعہ،سیدال خان

پبلک پرائیویٹ اتھارٹی ،حکومت پر مالی بوجھ کم،نجی شعبہ سرمایہ کاری کریگا ،پرویز اشرف

اقبال کی فکر آج بھی پاکستان کے مستقبل کیلئے رہنمائی کا مؤثر اور زندہ سرچشمہ ،اورنگزیب کھچی

پانچ سے چھ ماہ کے لیے ادویات کا وافر ذخیرہ موجود ،وزیر صحت

ایاز امیر
پیغام رسانی کافی نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سول سروسز اکیڈمی لاہور اور خواجہ آصف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابیں کیوں نہیں پڑھی جاتیں؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات کا دوسرا دور،امیدیں اور توقعات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
خاموش معاہدہ اور وائٹ ہاؤس کا جواب
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساواتِ بنی آدم
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر