صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آم نے آتے ہی ہوشربا قیمتوں کے ریکارڈ قائم کرنا شروع کر دیئے

  • سرگودھا
آم نے آتے ہی ہوشربا قیمتوں کے ریکارڈ قائم کرنا شروع کر دیئے

کیمیکل لگے آم کی قیمت 350روپے فی کلو ،جوغریب کی پہنچ سے بہت دور

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دیگر پھلوں کے ساتھ ساتھ آم نے بھی آتے ہی ہوشربا قیمتوں کے ریکارڈ قائم کرنا شروع کر دیئے اور ان کے دام بھی غریب طبقے کی پہنچ سے دور ہیں سرگودھا میں 12سے زائداقسام کے آم اس وقت مارکیٹ میں فروخت کیلئے لائے جا چکے ہیں جن میں کچھ تو یہاں کی پیدوار ہیں جبکہ زیادہ تر دوسرے علاقوں سے منگوایا جاتا ہے ، ان اقسام میں لنگڑا،چوسا سفید،چوسا کالا،امن دسہری،انور ریٹول،سندھڑی قابل ذکر ہے ،عام مارکیٹ میں کیمیکل لگے آم کی قیمت 250سے 350روپے فی کلو ہے ،جو کہ غریب کی پہنچ سے دور ہے ،دوکانداروں کا کہنا ہے کہ آموں کی قیمتیں الگ سے نہیں بڑھائی جاتیں دیگر پھلوں کے ساتھ ہی اس کی بھی پیدوار و مانگ کے حساب سے قیمتوں کا تعین ہوتا ہے ، دیکھا جائے تو تمام پھل ہی مہنگے ہیں جیسے جیسے منڈی میں طلب و رسد تبدیل ہوتی ہے اس سے تمام پھلوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اشتہاری بورڈز کیخلاف درخواست پرفریقین کو نوٹس

لاکھانی مارکیٹ کی بیسمنٹ میں آتشزدگی ،سامان خاکستر

لالو گروہ کے سرغنہ سمیت 4 کارندے گرفتار

حوالہ ہنڈی کے میں ملوث 4 ملزمان پکڑے گئے

کھپرو:اسکول کی عمارت نہ ہونے سے طلبا کوشدید مشکلات

سندھ میں گندم خریداری بحران کاشکار، آٹے کی قلت کاخدشہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ہر دلعزیزی سے حاصل کیا ہونا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم کے فرسودہ تصور سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر
سلمان غنی
محمد حسن رضا
روٹی، تیل اور تخت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مسئلہ فلسطین اور ایک اہم تقریب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر