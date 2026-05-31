صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ہسپتالوں کے توسیعی منصوبوں میں مبینہ بے ضابطگیوں پر خصوصی آڈٹ کا فیصلہ

  • سرگودھا
تحصیل ہسپتالوں کے توسیعی منصوبوں میں مبینہ بے ضابطگیوں پر خصوصی آڈٹ کا فیصلہ

پہلے مرحلے میں ٹی ایچ کیو ہسپتال بھلوال، بھیرہ اور کوٹ مومن میں جاری تعمیراتی کاموں کے ابتدائی تخمینہ جات، ورک آرڈرز اور اب تک ہونے والے اخراجات کے مکمل واؤچرز طلب کر لئے گئے

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ضلع کے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کے توسیعی منصوبوں میں مبینہ بے ضابطگیوں اور شکایات کے پیش نظر خصوصی آڈٹ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور متعلقہ ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے ۔پہلے مرحلے میں ٹی ایچ کیو ہسپتال بھلوال، بھیرہ اور کوٹ مومن میں جاری تعمیراتی کاموں کے ابتدائی تخمینہ جات، ورک آرڈرز اور اب تک ہونے والے اخراجات کے مکمل واؤچرز طلب کیے گئے ہیں۔تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کے توسیعی منصوبوں کے حوالے سے محکمہ صحت اور بلڈنگز محکمے کے افسران کے درمیان بعض معاملات پر اختلافات اور تلخی بھی سامنے آ چکی ہے ۔ متعدد ہسپتالوں کے ترقیاتی کاموں میں مبینہ طور پر ناقص تعمیر اور دیگر بے ضابطگیوں کے باعث محکمہ صحت نے پہلے ہی تحفظات کا اظہار کیا تھا۔تاخیر اور غیر معیاری کاموں کے باعث یہ منصوبے حکومتی خزانے پر اضافی بوجھ بن رہے ہیں، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے تمام تعمیراتی کاموں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا۔ محکمہ صحت کی سفارشات پر صوبائی سیکرٹری نے متعلقہ ریکارڈ فوری طور پر طلب کر لیا ہے تاکہ شفاف تحقیقات یقینی بنائی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شیخوپورہ:دواوباش نوجوانوں کی 11 سالہ بچی سے زیادتی

ننکانہ:دو ٹریفک حادثات، لڑکا جاں بحق ، 2 افراد زخمی

نشے کے عادی نامعلوم شخص کی لاش برآمد

ایمرجنسی سروسز: 1270 حادثات پرریسپانڈ

خاتون سے زیادتی کا مرکزی ملزم گرفتار

گوشت 475 روپے کلو

آج کے کالمز

ایاز امیر
لے دے کے ڈھنگ کے دو کام ہی ہوئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بے روزگار بھی کچھ رحم کریں
رؤف کلاسرا
مجیب الرحمٰن شامی
وزیراعظم سے ملاقات
مجیب الرحمٰن شامی
رشید صافی
ابراہیمی معاہدہ، افواہیں اور حقائق
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چاچا کرکٹ اور آلو
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان اگلا ہدف ہو گا؟
محمد عبداللہ حمید گل