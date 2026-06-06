صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کی 5مرلہ سکیم میں گھپلوں کی انکوائری ٹھپ

  • سرگودھا
حکومت کی 5مرلہ سکیم میں گھپلوں کی انکوائری ٹھپ

محکمہ مال کے عملے اور مقامی افراد نے مبینہ ساز باز کر کے لوگوں کو احاطہ جات الاٹ کر کے باقی جگہ پر قبضے کر لئے ، الاٹمنٹ کی رسیدیں اور اسناد واپس لے لیں بزدار نے تحقیقات شروع کروائیں جو سیاسی کشمکش کے باعث التواکا شکار ہوئی، لیگی حکومت کے آنے کے بعداب تحقیقات مکمل طور پر ٹھپ کر دی گئیں، ذرائع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ضلع کے دیہی علاقوں میں قائم پانچ مرلہ سکیم کے تحت پلاٹوں کی الاٹمنٹ میں سنگین نوعیت کی بے ضابطگیوں کی انکوائری اثر ورسوخ کے باعث ٹھپ ہونے کا انکشاف ہواہے ،ذرائع کے مطابق ایک دہائی قبل سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی طرف سے غریبوں کو پلاٹس دینے کیلئے مختلف دیہات میں پانچ مرلہ سکیم شروع کی گئی جس کے تحت محکمہ مال کے متعلقہ عملے اور مقامی بااثر افراد نے مبینہ ساز باز کر کے لوگوں کی مختصر تعداد کواحاطہ جات الاٹ کر کے باقی جگہ پر ناجائز قبضے کر لئے ،اور درجنوں افرادسے یہ کہہ کر الاٹمنٹ کی رسیدیں اور اسناد واپس لے لی گئیں کہ یہاں سکیم باضابطہ طور پر منظور ہی نہیں ہوئی ،جس پر متاثرین نے مختلف فورمز پر درخواستیں دیں جن پر عملدرآمد میں متذکرہ بااثر افراد اور محکمہ مال کے ملازمین رکاوٹیں بنتے رہے اس دوران متاثرین کو پتہ چلا کہ ان سے واپس لی گئی اسناد مختلف ناموں سے دوبارہ جاری کر کے احاطہ جات لاکھوں روپے وصول کر کے فروخت کر دیئے گئے ، اس حوالے سابق وزیر اعلی عثمان بزدار نے تحقیقات شروع کروائیں جو سیاسی کشمکش کے باعث مسلسل التواکا شکار ہونے اور لیگی حکومت کے دوبارہ آنے کے بعداب تحقیقات مکمل طور پر ٹھپ کر دی گئیں،جبکہ متاثرین بدستور خوار ہو رہے ہیں، انہوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چھپائی میں تاخیر:سکولوں کو مفت کتب کی مکمل فراہمی نہ ہوسکی

جنرل ہسپتال:آؤٹ ڈور میں لواحقین سے بدتمیزی پر ملازم معطل

گیس کے نئے کنکشن پر غیر اعلانیہ پابندی برقرار

حضرت عثمان غنی ؓ کی زندگی ہر مسلمان کے لئے مشعل راہ :مولاناامجد

این ایس آئی ٹی سٹی میں 2 پیٹرول سٹیشن سائٹس کی لیز مکمل

سکالرشپ اور لیپ ٹاپ سکیموں کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن