صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدعی مقدمہ کو ہراسا ں کرنے پر ملز موں کیخلاف ایک اور مقدمہ درج

  • سرگودھا
مدعی مقدمہ کو ہراسا ں کرنے پر ملز موں کیخلاف ایک اور مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نواحی محلہ پراچگان کے عمر برکات نے پولیس کو بتایا کہ قمر عباس وغیرہ نے عمیر کی ایماء پر مبینہ طور پر اسے راستہ میں روک کر اسلحہ کے زور پر مقدمات کی پیروی سے باز رکھنے کیلئے ہراساں کرتے ہو ئے قتل کی دھمکیاں دیں، کیونکہ ملزمان کیخلا ف زمین پر قبضہ کی کوشش کے مقدمات درج ہیں،پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

نواحی محلہ پراچگان کے عمر برکات نے پولیس کو بتایا کہ قمر عباس وغیرہ نے عمیر کی ایماء پر مبینہ طور پر اسے راستہ میں روک کر اسلحہ کے زور پر مقدمات کی پیروی سے باز رکھنے کیلئے ہراساں کرتے ہو ئے قتل کی دھمکیاں دیں، کیونکہ ملزمان کیخلا ف زمین پر قبضہ کی کوشش کے مقدمات درج ہیں،پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہونہار سکالرشپ ، لیپ ٹاپ سکیم کی توسیع کا فیصلہ

ڈینگی ڈیوٹی سٹاف کو چھٹیوں میں سفری الائونس دینے کا حکم

پیکٹا کی فوٹوگرافی گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کی ہدایت

ورکرز کو معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں،ذوالفقار کھرل

ہائی ایس الٹنے سے ایک مسافر جاں بحق، 2شدید زخمی

نوسربازی کی وارداتیں 2شہری لاکھوں روپے سے محروم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل