صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بدبخت بیٹوں کا جائیداد کی خاطر معمر ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • سرگودھا
بدبخت بیٹوں کا جائیداد کی خاطر معمر ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

بدبخت بیٹوں کا جائیداد کی خاطر معمر ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالازمین نام نہ کروانے پربے دردی سے مارا پیٹا، زمین پر گرا کر گھسٹتے رہے ، والدہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بدبخت بیٹوں نے جائیداد کی خاطر معمر بیوہ ماں کا جینا محال کر دیا اور متعدد مرتبہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، 170شمالی کی رہائشی زینب بی بی نے پولیس کو بتایا کہ خاوند کی وفات کے بعد اسکے بیٹے عمران اور احسان نے اسے جائیداد کی خاطر کئی مرتبہ تشدد کا نشانہ بنایا اور جینا محا ل کرر کھا ہے ،گزشتہ روز بھی دونوں نے زمین ان کے نام نہ کروانے پر مجھے انتہائی بے دردی سے مارا پیٹا،اور زمین پر گرا کر گھسٹتے رہے ،اہل محلہ نے مداخلت کرکے بامشکل میری جان بخشی کروائی، جس پر پولیس نے دونوں بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آئیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈائون جاری

انسداد دہشتگردی کے فریم ورک کو مضبوط اور موثر بنایا جائے، آئی جی

ڈاکٹرز ہمارا قومی فخر ،تشدد برداشت نہیں کیا جاسکتا، سیدال خان

عوامی فلاح و بہبود ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، ڈپٹی کمشنرچکوال

کوئٹہ میں خاتون ڈاکٹر پر تیزاب حملہ انسانیت کیخلاف بدترین مثال ، سینیٹر ثمینہ ممتاز

سی ٹی او کا ٹریفک پولیس کو فراہم کردہ الیکٹرک گاڑیوں کا معائنہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر