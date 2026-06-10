صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیڈز کو مقررہ حد تک محدود رکھنے کے حکومتی نوٹس نظر انداز

  • سرگودھا
شیڈز کو مقررہ حد تک محدود رکھنے کے حکومتی نوٹس نظر انداز

شیڈز کو مقررہ حد تک محدود رکھنے کے حکومتی نوٹس نظر انداز تجاوزات برقرار رہنے کے باعث بازاروں میں آمدورفت متاثر ہو رہی ہے ، شہری

بھیرہ(نامہ نگار )دکانداروں نے تجاوزات کے خاتمے اور شیڈز کو مقررہ حد تک محدود رکھنے سے متعلق حکومتی نوٹس کو نظر انداز کر دیا۔ انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے دکانداروں کو 7 جون تک مہلت دی تھی کہ وہ تجاوزات ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دکانوں کے شیڈز کی چوڑائی 3 فٹ تک محدود کریں اور منظور شدہ سائن بورڈ نصب کریں، مگر دکانداروں نے حکومتی ہدایات پر عمل درآمد نہیں کیا۔شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات برقرار رہنے کے باعث بازاروں میں آمدورفت متاثر ہو رہی ہے ، جبکہ انتظامیہ نے بھی اپنے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے تاحال کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ دکانداروں کو جاری نوٹس میں واضح طور پر متنبہ کیا گیا تھا کہ مقررہ ہدایات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور بھاری جرمانے بھی عائد کیے جا سکتے ہیں۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامی رٹ برقرار رکھنے اور شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے قانون شکن عناصر کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تاکہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق سٹی بیوٹیفیکیشن کے احکامات پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فرانزک نظام اپ گریڈیشن،28اضلاع میں جدید کرائم سین یونٹ بنیں گے

ایل ڈی اے میں 11افسروں کے تقرر و تبادلے

پیدائش، وفات ، شہری اندراج کا نظام مؤثربنانے پراجلاس

قتل پرخاتون سمیت 3ملزم پکڑے گئے

منہالہ :اراضی تنازعہ پر فائرنگ خاتون سمیت 5افراد زخمی

لاہور میں منکی پاکس کے مزید 2کیسز رپورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر