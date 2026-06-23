صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس خدمت مرکز پولیس ویری فکیشن کے لیے لمبی قطاریں

  • سرگودھا
پولیس خدمت مرکز پولیس ویری فکیشن کے لیے لمبی قطاریں

کندیاں (نمائندہ دنیا) پولیس خدمت مرکز کچہ پکہ موڑ پر پولیس ویری فکیشن کے لیے آنے والے مزدوروں کی بڑی تعداد کے باعث روزانہ لمبی قطاریں لگنے لگی ہیں۔

 شدید گرمی اور سایہ دار جگہ نہ ہونے کے باعث مزدور کئی کئی گھنٹے کھلے آسمان تلے جھلسا دینے والی دھوپ میں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں علاقہ مکینوں اور سائلین کے مطابق ان دنوں چشمہ کے سی فائیو (C-5) منصوبوں پر کام جاری ہے ، جس کے باعث روزگار کے حصول کے لیے بڑی تعداد میں مزدور پولیس ویری فکیشن کروانے کی غرض سے پولیس خدمت مرکز کچہ پکہ موڑ کا رخ کر رہے ہیں۔ ویری فکیشن فیس کی مد میں یہ مرکز محکمہ پولیس کے لیے ریونیو کا ایک اہم ذریعہ بھی بن رہا ہے ، تاہم بنیادی سہولیات کا فقدان سائلین کے لیے مشکلات کا سبب بن رہا 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پٹرولیم مصنوعات سستی، پبلک و گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 18 فیصد تک کمی

پرتگال کے سرمایہ کار وفد کی ہاؤسنگ اتھارٹی کے سینئر افسران سے ملاقات

ایف بی آر کی جانب سے فیصل آباد چیمبر میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

بی آئی ایس پی بینظیر بھٹو کے وژن کا دیرپا عکس ، آصفہ بھٹو

یکم جنوری سے راولپنڈی ڈویژن میں ڈینگی کے 2 کیسز رپورٹ

اٹک ، تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچی ایک روزہ اعزازی ڈپٹی کمشنر مقرر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس