صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوئے کے اڈے پر چھاپہ 8 جواری پکڑے گئے

  • سرگودھا
جوئے کے اڈے پر چھاپہ 8 جواری پکڑے گئے

میانوالی (نامہ نگار)ایس ایچ او تھانہ پپلاں شاہد عزیز اور انکی ٹیم کا نواحی علاقے چک نمبر 16 ایم ایل میں جوئے کے اڈے پر چھاپہ دوران کاروائی 8 جواری کھلے آسمان کے نیچے ڈولی دانہ پر جواکھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیئے گئے۔

 اوراس موقعہ پر داؤ پر لگی رقم 55500 روپے ،8 موبائل اور تین موٹر سائیکل موقع پر قبضہ میں لے کر گرفتار ملزموں کے خلاف تھانہ پپلاں میں مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان کا سپین کے ساتھ زرعی تعاون بڑھانے کا عزم

آئندہ سال ڈبلیو ایچ او میچیورٹی لیول 3 کا درجہ مل جائیگا ، وزیر صحت

کمشنر کا ہولی فیملی ہسپتال کا دورہ ، سہولیات بہتر کرنیکی ہدایت

صفائی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنا اولین ترجیح، ڈپٹی کمشنر

چیئرپرسن بی آئی ایس پی کی لائیو ای کچہری ، فون پر مسائل سنے

منشیات کے خاتمہ کیلئے تمام وسائل بروئے کا ر لائے جائیں ،آر پی اومردان

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر