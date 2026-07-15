کوہلیاں سٹاپ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے نوجوان زخمی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نواحی علاقے کوہلیاں سٹاپ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔
پولیس کے مطابق کوٹلی علی احمد کے رہائشی غضنفر اپنے چچا ظفر اقبال اور ساتھی کے ہمراہ کوہلیاں سٹاپ پر سواری کے انتظار میں کھڑے تھے کہ ایک کار آ کر رکی۔ جس میں سوار افراد نے فائرنگ کر کے ظفر اقبال کو زخمی کر دیا اورفرار ہو گئے ،پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔
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