ن لیگ ضلع بھر میں بلدیاتی الیکشن جیتے گی:عثمان شانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)لیگی رہنماعثمان شانی نے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کا فیصلہ خوش آئند ہے سرگودھاسمیت ضلع بھر میں مسلم لیگ ن بلدیاتی الیکشن میں کلین سویپ کر ے گی پنجا ب حکو مت کے ز یر انتظا م وا سا ستھرا پنجا ب پر و گر ا م سمیت مختلف ا دا رے عوام کی بھرپور طریقہ سے خد مت کررہے ہیں۔
یو سی 4میں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے مشاورتی عمل جا ر ی ہے سا بق و ز یر مملکت چو ہدری حامد حمید کے فیصلوں کی بھرپور طریقہ سے پاسدار ی کی جا ئے گی مسلم لیگ ن کی مضبوطی اور ا س کے نظریاتی وفادار کا ر کنوں کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا ئے گا۔
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