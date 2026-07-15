صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضمانت نامہ جمع کرانے والے کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
ضمانت نامہ جمع کرانے والے کیخلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)عدالت کو مبینہ طور پر دھوکہ دے کر فروخت شدہ جائیداد کی کی دستاویز پر ضمانت نامہ جمع کرانے کے الزام میں تھانہ کینٹ پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ۔

سول جج سرگودھا کے ریڈر یوسف نے تھانہ کینٹ پولیس کو استغاثہ میں بتایاکہ مقدمے میں حسین آزاد نے بطور ضامن عدالت میں جس اراضی کا فرد ضمانت کے طور پر جمع کرایا، وہ زمین اس سے قبل وہ 14 جون 2022 کو گلشن حسن کے ہاتھ فروخت کر چکا تھا۔ ملزم نے دوسرے مقدمے میں بھی اس فروخت کا اعتراف کر رکھا ہے ،اسکے باوجود ملزم نے جان بوجھ کر عدالت کو دھوکہ دیتے ہوئے فروخت شدہ جائیداد کی بنیاد پر ضمانت نامہ جمع کرایا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ارینا واک اینڈ شاپ سنٹر:اربوں کی سرمایہ کاری کے باوجود منصوبہ غیر فعال

پی آئی سی :علاج میں تاخیر کے خاتمے کیلئے جامع حکمت عملی تیار

پی پی ایس سی :مختلف ڈیپارٹمنٹس کی اسامیوں کے نتائج کااعلان

میو ہسپتال :باؤلے کتے کے کاٹے کا مریض داخل،علاج شروع

شہر کے متعدد تھانوں کے ایس ایچ اوز کے تقرروتبادلے

اساتذہ کا پنجاب اسمبلی کے سامنے مطالبات کیلئے مظاہرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر