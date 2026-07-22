صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او توقیر کی شکایت سیل میں کھلی کچہری کا انعقاد

  • سرگودھا
ڈی پی او توقیر کی شکایت سیل میں کھلی کچہری کا انعقاد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر (ڈی پی او) توقیر محمد نعیم نے شہریوں کے مسائل کے فوری ازالے اور پولیس و عوام کے درمیان رابطوں کو مؤثر بنانے کے لیے ڈی پی او شکایت سیل میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔

 جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنے مسائل اور شکایات پیش کیں ،کھلی کچہری کے دوران ڈی پی او توقیر محمد نعیم نے ہر شہری کی شکایت انفرادی طور پر توجہ سے سنی اور متعلقہ سرکل افسران، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران کو موقع پر ہی ضروری ہدایات جاری کرتے ہوئے شکایات کو مقررہ مدت کے اندر میرٹ پر نمٹانے اور عملدرآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سبزیوں، پھلوں کی قیمتیں بے قابو، تحصیل جڑانوالہ میں صورتحال انتہائی بدتر

گندم، آٹا کے من مانے نرخ، ناجائز منافع خوری

کمشنر کابارشوں کی پیشگوئی پرشہر کے نشیبی علاقوں کا دورہ

3 منشیات فروش گرفتار،ساڑھے چھ کلو سے زائد چرس برآمد

کینال روڈ پر تیزرفتارموٹرسائیکل سوار پھسل کر جاں بحق

مسلح ملزم نے فائرنگ کر کے دو افراد کو لہولہان کردیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر