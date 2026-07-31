صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ

  • سرگودھا
اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا)پٹرول کی قیمتوں میں روزانہ ردوبدل نے اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے کوئی چیز بھی کنٹرول ریٹ پر دستیاب نہیں۔

 تفصیلات کے مطابق پٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے ویگن اور رکشہ مالکان اپنی مرضی کا کرایہ وصول کر رہے ہیں جبکہ انکی دیکھا دیکھی سبزی،فروٹ فروش کے علاوہ قصابوں نے بھی گوشت کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پرائس کنٹرول کمیٹی ،تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورس بھی خاموش تماشائی بن چکی ہے شہریوں وزیر اعلی پنجاب سے اپیل کی ہے کہ خود ساختہ مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے اور نااہل افسران کو انکے عہدوں سے ہٹایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی کاصفائی و نکاسی آب کاجائزہ

پروفیسر فیضان الحق کی یاد میں جی سی ڈبلیو کو60لاکھ کا عطیہ

صوبائی وزیر سے تاجران صرافہ بازار اینڈ جیولرز کی ملاقات

تاریخی ریلوے جنکشن وزیرآباد عدم توجہ پر خستہ حالی کاشکار

نوسرباز حساس ادارے سے ریٹائرملازم سے 8لاکھ بٹور لئے

ٹرانسفارمر خراب‘گورنمنٹ کالج میں5روز سے بجلی بند

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ