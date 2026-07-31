صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر تحصیل بیڈمنٹن چیمپئن شپ 2026 کا انعقاد

  • سرگودھا
انٹر تحصیل بیڈمنٹن چیمپئن شپ 2026 کا انعقاد

مردوں کے مقابلوں میں بھلوال نے پہلی پوزیشن حاصل کی خواتین کے ٹیم ایونٹ میں سپیریئر کالج نے چیمپئن شپ جیتی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ سرگودھا کے زیرِ اہتمام انٹر تحصیل (مرد و خواتین) بیڈمنٹن چیمپئن شپ 2026 کا انعقاد اسپورٹس جمنازیم سرگودھا میں ہوا۔ جس میں ضلع سرگودھا کی تمام تحصیلوں سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا اور اعلیٰ معیار کے کھیل کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔مردوں کے مقابلوں میں تحصیل بھلوال نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ تحصیل سرگودھا نے رنر اپ ٹرافی اپنے نام کی۔ خواتین کے ٹیم ایونٹ میں سپیریئر کالج نے چیمپئن شپ جیتی جبکہ ریڈر کالج سرگودھا رنر اپ رہا۔انفرادی مرد سنگلز مقابلوں میں طاہر سلطان چیمپئن اور کاشان رنر اپ قرار پائے ۔ خواتین سنگلز میں عائشہ ممتاز نے پہلی جبکہ ثنا رمضان نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ مرد ڈبلز میں کاشان اور سلطان نے چیمپئن شپ اپنے نام کی جبکہ طاہر اور معاذ رنر اپ رہے ۔ خواتین ڈبلز میں ثنا اور عائشہ نے طلائی تمغہ جیتا جبکہ معصومہ اور عائشہ نے رنر اپ پوزیشن حاصل کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب : سکول تعطیلات میں توسیع کی سفارش

گورنر کا ایل ایل بی طلبہ کے نتائج جاری، ڈگری کی تکمیل یقینی بنانے کا حکم

مون سون کے دوران غفلت برداشت نہیں کی جائیگی، کمشنر

سیلاب،عوام افواہوں پر کان نہ دھریں، ڈاکٹر فیصل سلیم

ڈپٹی کمشنر حنا ارشد کا سیف سٹی اور وکٹم سپورٹ سنٹر کا دورہ

رجسٹریشن کے معاملات میرٹ کے مطابق نمٹائے جائیں:بلال سلیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ