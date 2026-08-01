صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری افسربرطرف کرنیکی سفارش

  • سرگودھا
4انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری افسربرطرف کرنیکی سفارش

4انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری افسربرطرف کرنیکی سفارش تجاوزات کے خلاف آپریشن میں مبینہ غفلت کرنے پر کارروائی کی گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تجاوزات کے خلاف آپریشن میں مبینہ غفلت اور سرکاری احکامات پر عملدرآمد نہ کرنے پر ڈپٹی کمشنر و چیئرمین ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی حسین احمد رضا چوہدری نے سخت کارروائی کرتے ہوئے چار انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری افسران کو ملازمت سے برطرف کرنے کی سفارش کر دی، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری فیصلے کے مطابق انفورسمنٹ آفیسر امتیاز خان، انفورسمنٹ آفیسر محمد دانش، انفورسمنٹ آفیسر محمد شہزاد اور ملک حیدر سلطان کے خلاف انکوائری مکمل ہونے پر ان کی ملازمت ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے ۔فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 18 دسمبر 2025 کو دوران کارروائی سرگودھا کے مختلف بازاروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران سابق اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر؍چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن سرگودھا جاوید بن احمد کے ساتھ تلخ کلامی کا واقعہ پیش آیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں، آئی جی

طالب علم کا اعزاز

پی این آر اے اور آئی اے ای اے کے اشتراک سے تربیتی کورس

بارشیں، راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کا ہائی الرٹ، چھٹیاں منسوخ

منشیات مقدمہ کے ملزم شہزاد کو بری کرنے کا حکم

اسلام آباد، 28اشتہاریوں سمیت 39جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن