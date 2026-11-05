صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صرافہ بازار کی بیوٹیفکیشن،صرافہ ایسوسی ایشن کی تجویز قبول

  • سرگودھا
صرافہ بازار کی بیوٹیفکیشن،صرافہ ایسوسی ایشن کی تجویز قبول

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صرافہ بازار کی بیوٹیفکیشن کا منصوبہ، انتظامیہ نے صرافہ ایسوسی ایشن کی تجویز قبول کر لی، جلد کام شروع ہونے کی توقع ہے۔

صدر آصف محمود چشتی اور جنرل سیکرٹری محمد اسلام نے بتایا کہ صرافہ بازار میں 10 ہزار سے زائد جیولرز کی دکانیں ہیں جو ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تاہم بنیادی سہولتوں کی کمی کے باعث بازار کی خوبصورتی اور بہتری کے لیے بیوٹیفکیشن منصوبہ تجویز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں انتظامیہ سے رابطے جاری ہیں۔ جبکہ منصوبے کا نقشہ اور دیگر معاملات زیر غور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منصوبہ مکمل ہونے سے صرافہ بازار پاکستان کے خوبصورت ترین بازاروں میں شامل ہو سکے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب میں گندم کا پیداواری ہدف1کروڑ65لاکھ ایکڑ مقرر

لودھراں میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ جلد فعال کرنے کا فیصلہ

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں،سی پی او

ایمرسن : ہاسٹل فیسوں پر طالبات کو مبینہ ہراساں کرنے کا انکشاف

زکریا یونیورسٹی کے پنشنرز پانچ روز سے پنشن کے منتظر

شاہد عظیم ،محمد زاہد اورمحمد طاہر چودھری کی والدہ کی نماز جنازہ ادا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن