2فیلنگ اسٹیشنز پر کے منیجر ز کے خلاف مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) قانون نافذ کرنیوالے ادارے نے میانی،جھاوریاں اور خوشاب روڈ پر والنرایبل پوائنٹس کی چیکنگ کے دوران 2فیلنگ اسٹیشنز پر انتہائی ناقص سکیورٹی اقدامات سامنے آنے پر ان کے منیجر ز جن کے نام صفدر،اور مبشر ہیں کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے ۔
قانون نافذ کرنیوالے ادارے نے میانی،جھاوریاں اور خوشاب روڈ پر والنرایبل پوائنٹس کی چیکنگ کے دوران 2فیلنگ اسٹیشنز پر انتہائی ناقص سکیورٹی اقدامات سامنے آنے پر ان کے منیجر ز جن کے نام صفدر،اور مبشر ہیں کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے ۔
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