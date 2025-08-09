محمود بوٹی ٹول پلازہ پر سب انسپکٹر کاایک شخص پرتشدد
لاہور(کرائم رپورٹر ) محمود بوٹی ٹول پلازہ (لاہور ) پر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ لاہور ٹول پلازہ پر کچھ افراد کھانے پینے کی اشیا بیچ رہے تھے ۔۔
موٹروے پولیس کو دیکھ کر ان افراد نے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی ۔ جس میں سے ایک شخص کو گرفتار کر کے موٹروے پولیس کے سب انسپکٹر نے تھپڑوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ترجمان موٹروے پولیس نے بتایا کہ واقعہ کا علم ہوتے ہی سب انسپکٹر کو معطل کر کے محکمانہ انکوائری کا آغاز کر دیا گیا۔ موٹروے پولیس افسران محکمانہ ضوابط کی خلاف ورزی ہر گز نہ کرے ، آئی جی موٹروے کی سخت ہدایات جاری۔ عوام الناس کے ساتھ خوش گفتاری و خوش اخلاقی سے پیش آئیں، آئی جی موٹروے کی افسران کو ہدایات۔ آئی جی موٹروے پولیس کا کہنا تھا کہ موٹروے پولیس میں اس طرح کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے ۔ اس واقعہ کی مکمل چھان بین کی جائے گی اور ملوث افسر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔