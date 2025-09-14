میوہسپتال چوکی :موٹر سائیکل و رکشہ چور گینگ گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر) چوکی میو ہسپتال پولیس کی بروقت کارروائی کے دوران سٹریٹ کرمنلز اور موٹر سائیکل و رکشہ چور گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے تین رکنی گروہ کے ملزمان ہارون مسیح۔۔۔
شہباز عرف کالو اور داؤد عرف چھوٹو کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 موٹر سائیکلیں، 1 رکشہ، 20 ہزار روپے نقدی اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان ریکارڈ یافتہ ہیں اور شہر کے مختلف علاقوں میں وارداتیں کرتے رہے ہیں۔دریں اثنا شاہدرہ ٹاؤن پولیس نے ہزاروں مالیت کی منشیات کی ترسیل ناکام بنا کر ملزم گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش قربان کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 5 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات فروخت کرتا تھا۔