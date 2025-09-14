صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • جرم و سزا کی دنیا
ملکوال :نوجوان نے زہریلی گولیاں کھا کر خود کشی کر لی

ملکوال(سٹی رپورٹر)نوجوان نے زہریلی گولیاں کھا کر خود کشی کر لی۔ گزشتہ روز محلہ کوٹلی کے رہائشی طارق شاہ کے 22 سالہ بیٹے روحیل نے معمولی تلخ کلامی پر زہریلی گولیاں کھا لی تھیں جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جان کی بازی ہار گیا ۔

