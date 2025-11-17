صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • جرم و سزا کی دنیا
حادثے میں 2نوجوانوں کی ہلاکت ، ٹرک ڈرائیور گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)بادامی باغ کے علاقے میں پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے دو نوجوانوں کے معاملے پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق 22 سالہ ذیشان اور اس کا کزن حسیب ٹرک کی ٹکر سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے ۔ حادثے کے بعد بادامی باغ پولیس نے ذیشان کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم ڈرائیور غضنفر کو حراست میں لے لیا،ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق حادثے میں ملوث ٹرک بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے ، جبکہ واقعہ کی مزید تفتیش جاری ہے ۔

پاکستان

مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اسکی پھینکی مٹی بھی میزائل بن جاتی ہے،بھارت کیخلاف فتح خدا کی طرف سے ملی:جنگ مسلط کی تو مئی جیسا جواب دینگے:فیلڈ مارشل

وقت پر اسلحہ نہیں ملتا،کئی دفاعی کمپنیاں جھوٹ بولتی ہیں:بھارتی چیف آف ڈیفنس:مودی کا،،میک ان انڈیا خواب بری طرح زمین بوس

اب زیادہ ڈلیور کر کے دکھا ئینگے:قانون میں کسی کو استثنیٰ نہیں:سہیل آفریدی

کوئی شک نہیں پی ٹی آئی دور میں جادو ٹونے سے حکومت چلائی جاتی تھی:مریم نواز

اے اللہ امت کی پریشانیاں دور فرما،مسلمان ملکوں میں اتحاد پیدا کردے:رائیونڈ اجتماع کی رقت امیز دعا

ملکی بدنامی کا باعث بننے والے کسی شخص کو سفر کی اجازت نہیں دینگے:وزیر داخلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
