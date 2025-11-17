صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈیکی گورائیہ :سسرالیوں کا بہو اوراسکے بھائی پرتشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
منڈیکی گورائیہ :سسرالیوں کا بہو اوراسکے بھائی پرتشدد

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)سسرالیوں کا بہو اوراسکے بھائی پرتشدد، مار مار کر زخمی کردیا۔ موضع ستراہ کے مدثر کواسکی ہمشیرہ کا فون آیااس کے سسرال والے اس کو تشددکانشانہ بنارہے ہیں وہ اپنی ہمشیرہ کے سسرال گیاتو علی حمزہ ’زاہد’حامد اور رقیہ بی بی نے اس کوبھی تشدد کانشانہ بناڈالا،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

سسرالیوں کا بہو اوراسکے بھائی پرتشدد، مار مار کر زخمی کردیا۔ موضع ستراہ کے مدثر کواسکی ہمشیرہ کا فون آیااس کے سسرال والے اس کو تشددکانشانہ بنارہے ہیں وہ اپنی ہمشیرہ کے سسرال گیاتو علی حمزہ ’زاہد’حامد اور رقیہ بی بی نے اس کوبھی تشدد کانشانہ بناڈالا،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

برطانیہ میں سیاسی پناہ، شہریت کیلئے 20 سال انتظار لازم

شیخ حسینہ کیخلاف مقدمے کا فیصلہ آج، ڈھاکا میں فوج تعینات

اقوام متحدہ تمام جوہری تنصیبات کی نگرانی کررہا : ایران

افغانستان نے پاکستان سے گندم کی درآمد بند کردی

نئی دہلی دھماکا، خودکش بمبار کا ایک ساتھی پکڑ لیا، بھارتی حکام

لبنان ،اسرائیلی فوج کی اقوام متحدہ امن فورس پرفائرنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak