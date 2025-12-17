مسافر وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے پرگرفتاری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسافر وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں پولیس نے مسافر وین کو روک کر چیک کیا۔ جس میں نصب کیا گیا گیس سلنڈر جان لیوا ٹریفک حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ جس پر پولیس نے وین کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔
