صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسافر وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے پرگرفتاری

  • جرم و سزا کی دنیا
مسافر وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے پرگرفتاری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسافر وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں پولیس نے مسافر وین کو روک کر چیک کیا۔ جس میں نصب کیا گیا گیس سلنڈر جان لیوا ٹریفک حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ جس پر پولیس نے وین کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔

تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں پولیس نے مسافر وین کو روک کر چیک کیا۔ جس میں نصب کیا گیا گیس سلنڈر جان لیوا ٹریفک حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ جس پر پولیس نے وین کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

جویریہ عباسی کی ہانیہ عامر کی نظر اتارنے کی ویڈیو وائرل

عاطف اسلم کا ڈھاکا کنسرٹ منسوخ، منتظمین کیخلاف مقدمہ

اسما عباس نے اوزیمپک نہ لینے کی وجہ بتا دی

ارمینا خان کا صحت کے پیچیدہ مسائل میں مبتلا ہونیکا انکشاف

رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں،تصاویر وائرل

نقاب کھینچنے کا واقعہ، نتیش کمار سر عام معافی مانگیں:راکھی

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak