صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شمالی چھاؤنی :دو بہنوں کی موت پولیس نے خودکشی قرار دیدی

  • جرم و سزا کی دنیا
شمالی چھاؤنی :دو بہنوں کی موت پولیس نے خودکشی قرار دیدی

کرن اور مریم نے مالی مشکلات سے دلبرداشتہ ہو کر یہ اقدام اٹھایا ، والد دودھ کا کام کرتا دونوں بہنیں گھروں میں کام کاج کر کے روزی روٹی کماتی تھیں، پولیس کی تحقیقات مکمل

لاہور(دنیا نیوز ، نیوز ایجنسیاں )لاہور شمالی چھاؤنی میں گھر سے دو بہنوں کی لاشیں برآمد ہونے کے واقعے کو پولیس نے خودکشی قرار دے دیا۔ پولیس کے مطابق کرن اور مریم نامی بہنوں نے زہریلی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ واقعے میں ایک بہن گھر میں جاں بحق ہوئی جبکہ دوسری بہن ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گئی۔پولیس کے مطابق دونوں بہنوں کا تعلق مالی طور پر کمزور گھرانے سے تھا ،والد دودھ کا کام کرتا ہے ۔ متاثرہ بہنیں گھروں میں  کام کاج کر کے روزی روٹی کماتی تھیں اور مبینہ طور پر معاشی مشکلات کی وجہ سے دلبرداشتہ ہو کر یہ اقدام کیا۔ ابتدائی طور پر پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا تھا، تاہم بعد ازاں تحقیقات مکمل کر کے واقعہ کو خودکشی قرار دیا گیا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

خالدہ ضیا کے بیٹے کی بنگلہ دیش واپسی، لاکھوں افراد کا استقبال

افغانستان سے تاجک چیک پوسٹ پرپھر حملہ ، 2اہلکار ہلاک

بھارت:علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فائرنگ ، پروفیسر جاں بحق

جنگیں ختم کریں ،کرسمس کا پیغام

سرحدی بندش:افغان تاجروں کو 5کروڑ ڈالر نقصان

بھارت:کرسمس پر ہندو انتہا پسندوں کے مسیحیوں پر حملے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak