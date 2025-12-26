صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڑھی شاہو:2ملزم زیرحراست 418پتنگیں برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
گڑھی شاہو:2ملزم زیرحراست 418پتنگیں برآمد

لاہور (کرائم رپورٹر) گڑھی شاہو پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش مافیا کے خلاف کامیاب آپریشن کیا اور دو ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان کو گڑھی شاہو چوک سے حراست میں لیا گیا۔ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 418 سے زائد پتنگیں، 37 ڈور کی چرخیاں اور 15 ڈور کے پنے برآمد کیے گئے ۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم نے پتنگیں تیار کر کے لاہور کے مختلف علاقوں میں فروخت کرنے کا اعتراف کیا ہے ،گرفتار ملزمان کی شناخت عدنان اور زین کے نام سے ہوئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:چکن ونگ کھانے کا سب سے بڑا مقابلہ

چین:لڑکے نے لاکھوں ڈالر مالیت کا سونے کا تاج توڑ ڈالا

نورڈک ڈائٹ ٹائپ 2ذیا بیطس کے اثرات کم کرتی

کینسر کے علاج کیلئے نیا طریقہ تیار، مثبت نتائج

مونگ پھلی کھانے کا بہترین وقت شام کا ہوتا ہے

کاجو وزن کو قابو کرنے ، بلڈ شوگر ریگولیٹ کیلئے مفید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak