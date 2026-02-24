صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوی نے لے پالک بیٹے سے ملکر شوہر کا گلا کاٹ ڈالا

  • جرم و سزا کی دنیا
بیوی نے لے پالک بیٹے سے ملکر شوہر کا گلا کاٹ ڈالا

ننکانہ صاحب( خبر نگار )منڈی فیض آباد میں جائیداد کے تنازع،گھریلو رنجش پر بیوی نے لے پالک بیٹے سے ملکر شوہر کو گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔

تھانہ منڈی فیض آباد کے علاقہ چاہ کنیا نوالہ میں شہری محمد منیر کو رات کو سوتے میں چھریوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پولیس نے مقتول کے بھتیجے شہزاد علی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ، جس میں مقتول کی بیوی بشریٰ بی بی، لے پالک بیٹے محمد عمر اور دیگر نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے ۔مدعی کے مطابق محمد منیر کی شادی تقریباً 30 برس قبل بشریٰ بی بی سے ہوئی تھی تاہم اولاد نہ تھی۔ بعد ازاں مقتول نے اپنے سالے کے بیٹے ، محمد عمر کو لے پالک بیٹا بنایا، جس کی پرورش اور شادی بھی اسی نے کی۔ مدعی کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ سے گھریلو تعلقات کشیدہ تھے اور ملزمان جائیداد اپنے نام کروانا چاہتے تھے ، جس پر تنازع شدت اختیار کر گیا۔درخواست کے مطابق گزشتہ رات ملزموں نے مبینہ طور پر محمد منیر پر چھریوں سے وار کیے اور گلا کاٹ دیا، لاش گھر کے کمرے سے برآمد ہوئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹیرف اختیارات محدود کرنیکا عدالتی فیصلہ احمقانہ :ٹرمپ

ایران سے کشیدگی ، امریکا نے بیروت سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا

دنیا بھر میں قانون کی حکمرانی کو طاقت کی حکمرانی نے پیچھے دھکیل دیا:اقوام متحدہ

وینزویلا کا امریکا سے صدر نکولس مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ

میکسیکو :ڈرگ لارڈ کی ہلاکت، جھڑپیں،25 نیشنل گارڈ ہلاک

کم جونگ دوبارہ شمالی کورین حکمران پارٹی کے سربراہ منتخب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak