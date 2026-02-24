صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادھار نہ دینے پر بوریوالا کے دکاندار کیخلاف لاہور میں مقدمہ

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور (کرائم رپورٹر)ادھار نہ دینے پر بوریوالا کے دکاندار کیخلاف تھانہ ہنجروال لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گاؤں 281 ای بی میں واقع دکان کے مالک غلام مصطفی پر مقدمہ درج کیا گیا۔۔۔

 جسکے مطابق مدعی فرحان نے اپنی مدعیت میں لاہور میں دکاندار کیخلاف جھوٹا مقدمہ درج کروایا۔ متاثرہ دکاندار کا الزام ہے کہ ہنجروال پولیس نے مبینہ رشوت لیکر مقدمہ درج کیا اور فریقین کو سنے بغیر کارروائی کی۔دکاندار نے بتایا کہ وہ لاہور گیا ہی نہیں، پھر مقدمہ کیسے درج ہوا۔ پولیس اسے بوریوالا سے گرفتار کرکے لاہور لے آئی ، متاثرہ دکاندار نے آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشنز سے شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

