صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں‘3 ہزار 6 سو لٹر ملاوٹی دودھ تلف ،جرمانے

  • جرم و سزا کی دنیا
منڈی بہاؤالدین (ڈسٹرکٹ رپورٹر )فوڈ اتھارٹی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے تین ہزار چھ سو لٹر ملاوٹی وناقص دودھ تلف کر دیا۔

 فوڈ سیفٹی ٹیموں نے بوسال روڈ ملکوال، گجرات روڈ اور شوگر ملز چوک میں دودھ کی دکانوں اور کلیکشن سنٹرز پر دودھ کا لیبارٹری معائنہ کیا۔ ملاوٹ ثابت ہونے پر دودھ کو انسانی صحت کیلئے نقصان دہ قرار دیا گیا اورملاوٹی و مضر صحت تین ہزار چھ سو لٹر دودھ کو تلف کر دیا گیا۔صفائی کے بھی ناقص انتظامات پر مالکان کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے ۔ فوڈ اتھارٹی حکام نے کہا کہ خالص دودھ کی فراہمی کو ہرصورت یقینی بنایا جائے گا۔ شہری دودھ کا مفت ٹیسٹ کروائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

Dunya Bethak