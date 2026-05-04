صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مردہ شیر کی کھال اتارنے والا ملزم گرفتار ، حنوط شدہ جانور برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
مردہ شیر کی کھال اتارنے والا ملزم گرفتار ، حنوط شدہ جانور برآمد

وائرل ویڈیو کا محکمہ جنگلات و جنگلی حیات حکام کا نوٹس، ہارون کیخلاف مقدمہ درج حنوط شدہ شیر، ہرن، ٹائیگر، مگرمچھ، شترمرغ، بندر، طوطے ،خرگوش ،تیتر برآمد

لاہور (اے پی پی، این این آئی)محکمہ جنگلات و جنگلی حیات کے حکام نے شیر کی کھال اتارنے والی وائرل ویڈیو کا ملزم گرفتار کرکے اس کے قبضے سے متعدد حنوط شدہ جانور برآمد کر لئے ، ترجمان کے مطابق گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص کو مرے ہوئے شیر کی کھال اتار تے فلمایا گیا تھا ، ویڈیو کا علم ہونے پر فوری طور پر چیف وائلڈ لائف رینجر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجر لاہور ریجن سخی محمد جوئیہ کی سربراہی میں ایک ٹیم اس معاملہ کی تحقیقات پر مامور کی، معاملہ کی فوری تحقیقات کر کے ملوث ملزم محمد ہارون کو گرفتار کر کے اس کے غیر قانونی قبضہ سے حنوط شدہ 2شیر،2کالے ہرن،1 ٹائیگر،1مگرمچھ،  1شترمرغ،1بندر، 2طوطے ،2کبوتر، 2خرگوش، 5ہرن کے سینگ اور 3 تیتر برآمد کر کے ملزم کے خلاف تھانہ شاہدرہ میں باقاعدہ ایف آئی آر درج کر وا دی گئی ، حنوط شدہ تمام جنگلی جانور پرندے عدالتی حکم پر تحفظ و دیکھ بھال کے لیے سفاری زو لاہور منتقل کر دیئے گئے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل حیدرآباد کنگزمین کو شکست پشاورزلمی دوسری بارچیمپئن

وزیراعظم نے فائنل سٹیڈیم میں دیکھا،کھلاڑیوں سے ملے کپتانوں کیساتھ فوٹوشوٹ

قومی ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے کیلئے بنگلہ دیش پہنچ گئی

پاک سعودی فٹبال حکام کاخواتین فٹبال یوتھ ڈویلپمنٹ بڑھانے پر اتفاق

پی ایس ایل کی رنگا رنگ اختتامی تقریب، گلوکاروں کی پرفارمنس

فائنل دیکھنے کیلئے قذافی سٹیڈیم کے باہر شائقین کرکٹ کی قطاریں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak