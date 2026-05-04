پاک سعودی فٹبال حکام کاخواتین فٹبال یوتھ ڈویلپمنٹ بڑھانے پر اتفاق
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر) پاکستان فٹبال فیڈریشن کے صدر محسن گیلانی کی قیادت میں پی ایف ایف وفد کی سعودی عربین فٹبال فیڈریشن کے صدر یاسر المسحال سے ہونیوالی اہم ملاقات میں خواتین فٹبال، یوتھ ڈویلپمنٹ اور تکنیکی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔
76ویں فیفا کانگریس کے موقع پرہونیوالی ملاقات میں محسن گیلانی کے ہمراہ پی ایف ایف کے نائب صدر حافظ ذکاء اللہ اور چیف آپریٹنگ آفیسر شاہد نیاز کھوکھر شریک ہوئے جس میں دونوں ممالک اور ان کی فٹبال فیڈریشنز کے درمیان مضبوط تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں جانب سے فیفا ورلڈ کپ کے بعد ریاض میں تفصیلی فالو اپ اجلاس پر اتفاق کیا گیا، جس میں دونوں ممالک کی تکنیکی ٹیمیں بھی شریک ہوں گی۔ملاقات میں خواتین فٹبال، نوجوان کھلاڑیوں کی ترقی اور سعودی کوچز کی پاکستانی یوتھ ٹیموں کے ساتھ ممکنہ شمولیت پر بھی گفتگو ہوئی۔