صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور :پولیو ٹیم پر تشدد،ملزم گرفتار،مقدمہ درج

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور :پولیو ٹیم پر تشدد،ملزم گرفتار،مقدمہ درج

ٹیم طیب کے گھر بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے گئی تو ملزم نے رکاوٹ ڈالی گالم گلوچ، پولیو ٹیم کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا،پولیس کا فوری ایکشن

لاہور(کرائم رپورٹر )لیاقت آباد میں پولیو ٹیم پر تشدد اور سرکاری مہم میں رکاوٹ ڈالنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا،تفصیلات کے مطابق پولیو ٹیم بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کے لیے طیب کے گھر گئی ، ملزم نے بچوں کو قطرے پلانے سے روک دیا اور ٹیم کے اہلکاروں پر تشدد کیا، ملزم نے پولیو ٹیم کے ساتھ گا لم گلوچ کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتا رہا۔واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے 15 کال پر فوری رسپانس کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیو ٹیم  انچارج اخلاق احمد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مصالحتی کوششوں میں چین پاکستان کیساتھ : دونوں ملک مل کر مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی جلد بحالی کیلئے مثبت کردار ادا کرینگے : چینی وزارت خارجہ، شہباز شریف کل بیجنگ پہنچیں گے

ایران کا یورینیم کو بیرون ملک منتقل کرنے سے انکار، ہم رکھنے نہیں دینگے : ٹرمپ

دہشتگردی کیخلاف جنگ پوری قوت سے جاری رہے گی : فیلڈ مارشل عاصم منیر

گندم وافر مقدار میں موجود، روٹی ،نان کی قیمتیں قابو میں رکھی جائیں : مریم نواز

خیبر پختونخوا جل رہا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں : چیف جسٹس پشاور ہائیکورٹ

مہنگائی، بیروزگاری کی وجہ فرسودہ سیاسی نظام : حافظ نعیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak