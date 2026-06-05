صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں 12 وارداتیں،شہری لاکھوں روپے سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
شہر میں 12 وارداتیں،شہری لاکھوں روپے سے محروم

ڈاکوؤں نے 8شہریوں کو لوٹ لیا،مختلف علاقوں سے 4موٹرسائیکلیں غائب پولیس نے 80 لاکھ کے سونا چوری کیس کے ملزم بالاج بالی کو گرفتار کر لیا

 لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارلحکومت میں چوری و ڈکیتی کی12 وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں روپے ، موبائل فونز، موٹر سائیکلوں سے محروم کر دیا گیا۔ ڈاکوؤں نے گلشن اقبال میں حبیب سے 3لاکھ 45ہزار وموبائل ، فیکٹری ایریا میں خیام سے 3لاکھ 15ہزار وموبائل ،گجرپورہ میں کاشف سے 3لاکھ وموبائل ، گلبرگ میں اعجاز سے 2لاکھ50 ہزار و موبائل ، شاہدرہ میں نعیم سے 2لاکھ 30ہزار وموبائل،کاہنہ میں منور سے 20 ہزاروموبائل،کوٹ لکھپت میں خاور اور گرین ٹاؤن میں تسلیم سے 10، 10 ہزار اور موبائل فونز چھین لئے ۔ شفیق آباد سے اخلاق ، مانگامنڈی سے واجد ،سبزہ زار سے دانیال اور ہڈیارہ سے راحت کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔علاوہ ازیں ملت پارک پولیس نے سونا چوری کیس میں مطلوب ملزم بالاج عرف بالی کو گرفتار کر لیا ۔ ملزم ساتھی کاریگروں کوبیہوش کر کے 80 لاکھ سے زائد کا سونا لے کر فرار ہو گیا تھا، ملزم کیخلاف تھانہ پرانی انارکلی میں مقدمہ درج ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سب سے بڑے بچھوؤں کی 41کروڑ برس قدیم باقیات

طوطے کی غنڈہ گردی، گاڑیوں کا لاکھوں کا نقصان کردیا

ہزاروں برس قدیم ممی سے ملنے والے خمیر سے روٹی تیار

مفت کھانے کیلئے ہوٹل کی ڈش میں بال ڈالنے والی خاتون

امریکا:دنیا کا سب سے بڑا بلینکٹ فورٹ بنانے کا ریکارڈ

بیوی کے طلاق مانگنے پر گھر توڑنے والا شوہر پکڑا گیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak