صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی اراضی پر قبضہ کی کو شش، لاکھوں کی فصل تباہ

  • جرم و سزا کی دنیا
زرعی اراضی پر قبضہ کی کو شش، لاکھوں کی فصل تباہ

کشور بی بی کی اراضی پر دھاوا بو لنے والوں نے تشدد بھی کیا ، مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)زرعی اراضی پر قبضہ کرنے کی نیت سے زیر کاشت لاکھوں روپے مالیت کی فصل حل چلا کر تباہ کر دی گئی۔تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقے میں کشور بی بی نامی خاتون نے مقدمہ کا اندراج کرواتے پولیس کو بتایا کہ ملز موں کی جانب سے اس کی زرعی اراضی پر قبضہ کرنے کی نیت سے دھاوا بول دیا گیا اس دوران خاتون کو قابو کر کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ بعد ازاں ملز م دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سائنس دانوں نے دنیا کی سیاہ ترین کار کوٹنگ تیار کر لی

فش آئل الزائمر سے تحفظ فراہم نہیں کرتا:نئی تحقیق

10سال قبل ٹوائلٹ میں گری منگنی کی انگوٹھی مل گئی

طاعون کی تاریخ پر نئی تحقیق، 5500سال پرانے شواہد

پیسے کی بچت،فریج میں ڈالر رکھنے کا انوکھا ٹیسٹ

چین ، دنیا کا پہلا خودکار ڈرائیونگ کرنے والا ٹوائلٹ تیار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak