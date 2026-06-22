صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

51 جرائم پیشہ عناصر گرفتار، منشیات اور اسلحہ برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
51 جرائم پیشہ عناصر گرفتار، منشیات اور اسلحہ برآمد

جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا:پو لیس

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 51 جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کر لیا، جبکہ منشیات اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔پولیس کے مطابق کریک ڈاؤن کے دوران 5 منشیات فروش گرفتار کیے گئے ، جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں ہیروئن اور شراب برآمد ہوئی۔ اسی طرح ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں 11 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔کارروائیوں کے دوران 26 اشتہاری ملزمان اور 5 عدالتی مفرور بھی گرفتار کیے گئے ، جن کے خلاف مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بلا تعطل جاری رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak