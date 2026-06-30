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نازیبا مواد سے خواتین کوبلیک میل کرنیوالے 2 ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
نازیبا مواد سے خواتین کوبلیک میل کرنیوالے 2 ملزم گرفتار

فرحان گوہر لاہور،محمد مشتاق قصور سے گرفتار، قابل اعتراض مواد برآمدہوا مشتاق نے نازیبا مواد خاتون کے رشتہ داروں کو بھی بھیجا:این سی سی آئی اے

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )خواتین کو نازیبا مواد سے بلیک میل کرنے والے دو ملزم گرفتار کر لئے گئے ،این سی سی آئی اے پنجاب نے پہلی کارروائی میں ملزم فرحان گوہر کو لاہور سے گرفتار کر کے موبائل فون برآمد کیا ،دوسری کارروائی میں ملزم محمد مشتاق کوقصور سے دھر لیا گیا، این سی سی آئی اے حکام کے مطابق ملزموں کے قبضے سے خواتین سے متعلق قابلِ اعتراض مواد برآمد ہوا ہے ،ملزم مشتاق نازیبا مواد متاثرہ خاتون کے رشتہ داروں کو بھی بھیج  چکا تھا، ڈائریکٹر پنجاب این سی سی آئی اے محمد علی وسیم کا کہنا ہے کہ خواتین کی عزت اور پرائیویسی پر حملہ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، بلیک میلنگ اور آن لائن استحصال پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائی جاری رہے گی۔

 

 

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