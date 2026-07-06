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ڈاکوئوں نے 2 افراد سے رقم ، فون چھین لئے

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈاکوئوں نے 2 افراد سے رقم ، فون چھین لئے

تتلے عالی(نامہ نگار)خان مسلما ن کے قریب دوپہر پونے دوبجے بغیر نمبر موٹر سائیکل سوار دوڈاکو پک اپ نمبر ایل ای جے 1389کو اسلحہ کے زور پرروک کر شیخوپورہ کے انور اور نوید مجید سے 98ہزارروپے ، 2موبائل فون چھین کر نوشہرہ ورکاں کی جانب فرار ہو گئے ۔

خان مسلما ن کے قریب دوپہر پونے دوبجے بغیر نمبر موٹر سائیکل سوار دوڈاکو پک اپ نمبر ایل ای جے 1389کو اسلحہ کے زور پرروک کر شیخوپورہ کے انور اور نوید مجید سے 98ہزارروپے ، 2موبائل فون چھین کر نوشہرہ ورکاں کی جانب فرار ہو گئے ۔ 

 

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