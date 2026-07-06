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نوشہرہ ورکاں:3افراد سے کلاشنکوف ، رائفل اور پستول برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
نوشہرہ ورکاں:3افراد سے کلاشنکوف ، رائفل اور پستول برآمد

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پولیس چوکی حیدری چوک کے انچارج وحید مغل نے 3 ملزموں سجاول سے کلاشنکوف، زرق گجر سے 44 بور رائفل اور احمد سے 30 بور پستول برآمد کر لیا ۔ ڈی ایس پی عنصر فاروق مان نے کہا کہ اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کیخلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔

پولیس چوکی حیدری چوک کے انچارج وحید مغل نے 3 ملزموں سجاول سے کلاشنکوف، زرق گجر سے 44 بور رائفل اور احمد سے 30 بور پستول برآمد کر لیا ۔ ڈی ایس پی عنصر فاروق مان نے کہا کہ اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کیخلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔

 

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