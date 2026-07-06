نوشہرہ ورکاں:3افراد سے کلاشنکوف ، رائفل اور پستول برآمد
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پولیس چوکی حیدری چوک کے انچارج وحید مغل نے 3 ملزموں سجاول سے کلاشنکوف، زرق گجر سے 44 بور رائفل اور احمد سے 30 بور پستول برآمد کر لیا ۔ ڈی ایس پی عنصر فاروق مان نے کہا کہ اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کیخلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔
پولیس چوکی حیدری چوک کے انچارج وحید مغل نے 3 ملزموں سجاول سے کلاشنکوف، زرق گجر سے 44 بور رائفل اور احمد سے 30 بور پستول برآمد کر لیا ۔ ڈی ایس پی عنصر فاروق مان نے کہا کہ اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کیخلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔