صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر نقشہ منظوری تعمیر پر سیل بلڈنگ کھولنے پر مقد مہ

  • جرم و سزا کی دنیا
بغیر نقشہ منظوری تعمیر پر سیل بلڈنگ کھولنے پر مقد مہ

بٹالہ کالونی کے علاقے میں نقشہ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیموں نے چیکنگ کی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر نقشہ منظوری تعمیر کی جانے والی سیل شدہ بلڈنگ کی سیل توڑ کر دوبارہ سے تعمیرات کرنے والے شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے میں نقشہ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیموں کی جانب سے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا گیا۔ اس دوران شہری کو سیل شدہ بلڈنگ کی سیل توڑ کر دوبارہ سے بغیر نقشہ منظوری غیر قانونی طور پر بلڈنگ کی تعمیر کرواتے ہوئے پایا گیا۔ جس پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مذاکرات ورنہ ایرانی بجلی گھروں، پلوں پر حملے : ٹرمپ، فی الحال بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں، توجہ صرف دفاع پر : ایران، تجارتی گزرگاہیں بند کرنیکی دھمکی

آزاد کشمیر میں سچائی، مفاہمتی کمیشن بنایا جائے : بلاول، ایکشن کمیٹی نے لانگ مارچ روک دیا

بلوچستان : سیندک پراجیکٹ کی سکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ

ایف بی آر کاروباری طبقے کے جائز مسائل حل کرے : وزیر اعظم

قدرتی وسائل قوم کی امانت، پوری ایمانداری سے حفاظت کرینگے : مریم نواز

چینی اداروں کیساتھ 20 ارب ڈالر کی مفاہمتی یادداشتوں پر اتفاق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak