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پولیس نے 2ون ویلرپکڑلئے

  • جرم و سزا کی دنیا
پولیس نے 2ون ویلرپکڑلئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے کینال روڈسے پولیس نے ون ویلنگ کرنے پر دونوجوانوں کو گرفتار کرلیاجو ٹریفک کیلئے خطرہ بنے ہوئے تھے ۔ مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کرلیا گیا ۔

تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے کینال روڈسے پولیس نے ون ویلنگ کرنے پر دونوجوانوں کو گرفتار کرلیاجو ٹریفک کیلئے خطرہ بنے ہوئے تھے ۔ مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کرلیا گیا ۔

 

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