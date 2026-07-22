صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانوی وزیر اعظم نے اقتدار سنبھالتے ہی بجلی بلوں پر ٹیکس ختم کردیا

  • دنیا میرے آگے
برطانوی وزیر اعظم نے اقتدار سنبھالتے ہی بجلی بلوں پر ٹیکس ختم کردیا

لندن(اے ایف پی)برطانیہ کے نئے وزیراعظم اینڈی برنہم نے عہدہ سنبھالتے ہی عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کیلئے بجلی کے بلوں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ختم کرنیکا اعلان کردیا۔ حکومت کے مطابق یکم اکتوبر سے گھریلو بجلی کے بل ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گے ، جس سے اوسط گھرانے کو سالانہ تقریباً 45 پاؤنڈ کی بچت ہوگی۔ برنہم نے کہا کہ اقدام کا مقصد عوام کی جیب پر بوجھ کم کرنا ہے ۔

برطانیہ کے نئے وزیراعظم اینڈی برنہم نے عہدہ سنبھالتے ہی عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کیلئے بجلی کے  بلوں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ختم کرنیکا اعلان کردیا۔ حکومت کے مطابق یکم اکتوبر سے گھریلو بجلی کے بل ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گے ، جس سے اوسط گھرانے کو سالانہ تقریباً 45 پاؤنڈ کی بچت ہوگی۔ برنہم نے کہا کہ اقدام کا مقصد عوام کی جیب پر بوجھ کم کرنا ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ماتھے پر ٹوائلٹ پیپر رولز کا توازن قائم کرنے کا عالمی ریکارڈ

فرش پر 362کلو پی نَٹ بٹر پھیلا کر فنکار کو انوکھا خراجِ عقیدت

بچوں کیلئے ٹیسلا کی بیلنس بائیک متعارف، ہاتھوں ہاتھ فروخت

20منٹ تھری ڈی پرنٹڈ کانٹیکٹ لینز بنانے والی ٹیکنالوجی

ہارٹ اٹیک کے مریضوں کے خون میں مائیکرو پلاسٹک کا انکشاف

پہلی بار اے آئی نے دوسری اے آئی کمپنی کو ہیک کر دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak