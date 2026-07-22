برطانوی وزیر اعظم نے اقتدار سنبھالتے ہی بجلی بلوں پر ٹیکس ختم کردیا
لندن(اے ایف پی)برطانیہ کے نئے وزیراعظم اینڈی برنہم نے عہدہ سنبھالتے ہی عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کیلئے بجلی کے بلوں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ختم کرنیکا اعلان کردیا۔ حکومت کے مطابق یکم اکتوبر سے گھریلو بجلی کے بل ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گے ، جس سے اوسط گھرانے کو سالانہ تقریباً 45 پاؤنڈ کی بچت ہوگی۔ برنہم نے کہا کہ اقدام کا مقصد عوام کی جیب پر بوجھ کم کرنا ہے ۔
برطانیہ کے نئے وزیراعظم اینڈی برنہم نے عہدہ سنبھالتے ہی عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کیلئے بجلی کے بلوں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ختم کرنیکا اعلان کردیا۔ حکومت کے مطابق یکم اکتوبر سے گھریلو بجلی کے بل ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گے ، جس سے اوسط گھرانے کو سالانہ تقریباً 45 پاؤنڈ کی بچت ہوگی۔ برنہم نے کہا کہ اقدام کا مقصد عوام کی جیب پر بوجھ کم کرنا ہے ۔
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